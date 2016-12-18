"المصري" يلغي تجمع جماهيره لمشاهدة مباراة الأهلي

بورسعيد – محمد عزام

ألغى النادي المصري، مساء اليوم الأحد، وقبيل انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي في اطار مباريات الدوري العام، تجمع جماهير بورسعيد في الساحة الخلفية للمدرج الشرقي لمشاهدة المباراة، لانقطاع التيار الكهربائي عن الاستاد .

كان قد أصدر النادي المصري بياناً له قال فيه: " تعتذر إدارة النادي المصري عن عدم استضافة التجمع الجماهيري لمشاهدة مباراة المصري والأهلي والذي كان سيقام مساء اليوم بالساحة المجاورة لملعب هوكي الانزلاق ، وذلك بعد اخطار شركة الكهرباء لادارة النادي بفصل التيار الكهربائي عن الاستاد نظراً لإجراء أعمال صيانة دورية بمحيط الاستاد".

ومن جانبه صرح مصدر لـ"اليوم السابع"، أن غالبية أعمال صيانة الكهرباء تكون نهارية، وهذا ما تم خلال الأسابيع الماضية بالعديد من أحياء المحافظة، بينما ستنطلق المباراة في الثامنة من مساء اليوم .

يذكر أن ادارة المصري دعت الجماهير خلال المباريات السابقة بالدوري العام الممتاز للمشاهدة عبر شاشة عملاقة، ويتجمع آلاف الجماهير بالساحة الخلفية للدرج الشرقي .