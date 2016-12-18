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الحكومة التونسية تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة قضية اغتيال الزوراي

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الحكومة التونسية تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة قضية اغتيال الزوراي الحكومة التونسية تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة قضية اغتيال الزوراي

يوسف الشاهد

دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى عقد اجتماع وزاري طارئ مع كافة أعضاء لبحث موقف الحكومة التونسية إزاء التطورات المرتبطة بجريمة اغتيال المهندس محمد الزواري الخميس الماضي بمدينة صفاقس..

وكانت بعض منظمات المجتمع المدني قد نظمت مظاهرة صباح اليوم الأحد منتقدة موقف الحكومة التونسية المتجاهل لاغتيال الزواري الذي اعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها الخميس الماضي إنه اغتيل داخل سيارته أمام منزله بمدينة صفاقس.

واضافت وسائل إعلام تونسية اتهمت الموساد بالوقوف وراء عملية الاغتيال وأن الزواري عاد من سوريا قبل اغتياله بأربعة أيام وأنه شارك في تطوير القدرات القتالية لكتائب القسام من خلال تطوير اختراع طائرات بدون طيار.

أ ش أ

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