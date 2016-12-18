كيف يصبح طفلك ذكياً؟

يتمتع أغلب الأطفال بقدرات وذكاء داخلي أكثر مما نعرفه. لا داعي لبذل جهد كبير لدفعهم كي يتفوقوا في مهارة ما. كل ما عليك فعله هو فهم تفكيرهم لحث ذكائهم على التطور.

الخبير أندرو فولر، خبير علم النفس السريري المختص بالدماغ والتعليم، من "ماذار أند بايبي" يضع لك أسساً لتطوير هذا الذكاء.

لفهم كيف يمكنك مساعدة طفلك، عليك أن تفهمي القليل عن عمل عقلك وعقله. بشكل أساسي لدينا دماغان، وقد تطور الجزء الأول من الدماغ منذ أمد بعيد، ولتجنب التعقيدات سنطلق على هذا الجزء اسم Rex، هذا هو الجزء البدائي الذي يبقينا أحياء، ويبقينا نتنفس خلال النوم وما يبردنا بعد الحر الشديد، ويقوم هذا الجزء بالكثير من المهام بشكل تلقائي فلا نفكر بها، ولكنه ليس جزءاً فائق الذكاء.

البقاء حياً

عندما ولد طفلك، كان أغلب دماغه rex، فبالنسبة له كان البقاء هو الأمر الأكثر إلحاحاً، ومن ثم يبدأ الجزء الآخر من دماغه بالعمل، وهو الجزء الذكي المبدع الخلاق المتعاطف الذي تطور في الإنسان. وهنا سنطلق على هذا الجزء.albert

يتحكم rex بكل شيء؛ إذ يمتلك خلايا أكثر من Albert بنسبة تصل 80% من إجمالي خلايا الدماغ، ويستمع rex إلى albertولكن فقط إن كان شيئاً يود هو سماعه، لذا لتتعلم كيفية إطلاق العنان لذكاء طفلك عليك تعليمه ما لا يعرفه الكثير من البالغين وهو السيطرة على rex وتفعيل alber، وفي حين أن rex مهم جداً لاستمراره في الحياة، ولكنه أن سيطر سيكون من الصعب على albert النابغة الظهور على الساحة.

يمكن السيطرة على rex بإلهائه عبر توفير الراحة والأكل والشرب ليستقر، وإن شعر الطفل بالتعب أو القلق أو الإرهاق فإن rex سيتولى زمام الأمور.

لذا عليك تجنب إيصال rex إلى مراحل قصوى، فعند التقاطه ما قد يعتبر تهديداً، قد يكون الطفل سعيداً في لحظة في حين يميل إلى الجدال في أخرى، والمشكلة أن rex ليس بالغ الذكاء ليميز ما بين خطر حقيقي ومتخيل. فعدم تناول غداء كاف وعدم الراحة أخطار مماثلة. يحفزه وقد يبقى غاضباً لفترة طويلة.

كيف تسيطرين على rex

أخبري طفلك أنك تحبينه وحاولي تناول الطعام معه، واهتمي بأفكاره الصغيرة وشجعيه على التجربة، وليس غريباً أن تعطيه فرصة حتى لارتكاب الأخطاء. وساعديه أيضاً على ضبط نومه ووضع مواعيد للقيلولة.

شجعيه على النشاط البدني، ولا تصرخي، فمع هدوء rex تكون الفرصة قوية أمام albert ليظهر، وهو دائم الفضول ويبحث عن تفسيرات جديدة ومشوقة لما حوله. وفي حين يعملrex لتحريك الإبهام لمصه فإن albert مشغول في التفكير بالعالم.

كيف يبدأ albert

الأشهر الأولى: يظهر albert اهتماماً بالزوايا، والتقليمات والوجوه، ومن ثم سيبدأ سلسلة تجارب علمية تدوم طوال الحياة.

بعمر 8 أشهر: يعرف albert أن ارتداء الأم لمعطف يعني الخروج ويحاول أن يعرف ماذا ستكون نتيجة البكاء معها.

بعمر السنتين: تعطي اللغة albert دفعة ويبدأ الطفل الآن بلعب ألعاب يتخيلها واقعية إضافة إلى التفكير بأفكار وبتصرفات، وكل هذا سيبني حرفياً ذكاء طفلك.

في عيد ميلاده الثالث: يشكل الدماغ الكثير من الروابط، التي تعرف بنقاط الاشتباك العصبي؛ إذ يكون لديه حوالي 2500 لدى الولادة في كل خلية دماغ، وفي عيد ميلاده الثالث تصل إلى 15 ألف نقطة اشتباك. عندها سيتواصل معك، فعليك مساعدته في التحكم بجزء rex من الدماغ وإعطاء الفرصة لجزء albert للقيادة والإلهام والتعرض لأفكار وخبرات جديدة ستجعل منه عبقرياً.





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