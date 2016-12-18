ماذا يأكل طفلك في الشهر السادس؟

لكل مرحلة غذاء يحتاجه الطفل، بحيث يصبح في هذا الشهر قادراً على هضم أطعمة لم يكن بمقدوره هضمها في الشهر الذي سبقه.

الدكتور منتصر الفرا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة يعلمك ماذا تطعمين طفلك في هذا الشهر.

• يمكن إعطاء الطفل كمية صغيرة على شكل ملعقة طعام صغيرة من الطعام الجديد.

• اختاري الوقت الذي يكون فيه الطفل جائعاً.

• بعد أن يتناول الطفل الصنف الجديد نوعي إلى صنف آخر ثم ثالث لكي تعرفي إذا كان لديه حساسية من الطعام كظهور حكة أو طفح جلدي.



• كمية الوجبة في كل مرة يجب ألا تزيد عن 9 ملاعق كبيرة من الطعام.

• ليس الهدف من إضافة الطعام لطفلك هو التخلص من الرضاعة، ولكن هو لتعويده على الطعام الصلب إلى جوار حليب الأم.

• يمكن إضافة الخضار بعد طهيه بالبخار لطعامه، كالكوسة والجزر.



• يمكن إضافة الموز والتفاح المهروسين جيداً لأن الموز من مصادر البوتاسيوم والتفاح يحتوي على الحديد.

• تكون هذه الأغذية بالملعقة وليس بالبزازة «الببرونة» لكي يتعود على الطعام الخارجي.

• يمنع تقديم الفراولة وبياض البيض إلى ما بعد عمر السنة.



• ويمنع العسل أيضاً حتى يتم الطفل عامه الأول.