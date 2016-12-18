القفطان رفيقك في فترة الحمل

تجد المرأة الحامل صعوبة بالغة في اختيار ملابسها أثناء هذه الفترة، حيث يتغير وزنها وشكل جسمها بشكل كبير وسريع أثناء هذه المرحلة، لذلك فالقفطان هو حلك الأمثل لتجنب هذه الحيرة، نظراً لما يتمتع به من أناقة ومرونة في التأقلم على شكل الجسم. اخترنا لك مجموعة من التصاميم المميزة؛ لتكون دليلك للأناقة فترة الحمل.

القفاطين مقدمة من المصممة ليلى عمراوي

1. قفطان بطبقتين باللون الأزرق الفاتح المصنوع من قماش الحرير الأنيق، وقد تم إضافة أحجار شواروفسكي؛ ما جعل القفطان قطعة ساحرة ومميزة.

2. قفطان بطبقتين باللون الأبيض، المصنوع من قماش الجورجيت الرقيق، والمرصع بحجارة شواروفسكي اللؤلؤية، وقد أضاف الحزام المصنوع من نفس القماش أناقة على الفستان الداخلي.

3. سترة أنيقة من الطراز المغربي، مشكوكة بالكامل بأحجار الكريستال واللؤلؤ الذهبي، وهي مناسبة لسهرة خاصة أو حفلة عائلية بسيطة.

4. قفطان باللون الزهري في جزئه العلوي والرمادي في جزئه السفلي، بالإضافة إلى صفوف طولية من الورود الناعمة واللؤلؤ.

5. تنورة من الحرير الذهبي، أضافت السترة المشكوكة بالكامل باللؤلؤ والخرز والكريستال الذهبي لمسة راقية للتصميم.

6. قفطان رائع من الحرير، يعطيه اللون الأبيض إطلالة راقية خاصة مع إضافة الكريستال واللؤلؤ الأبيض.