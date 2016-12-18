"بريد الغرية": 6 مكاتب لاستخراج شهادات الميلاد والبطاقات لخدمة المواطنين

الغربية إسلام الخياط

قال عرفة حسين، مدير هيئة البريد بمحافظة الغربية، إن نصيب محافظة الغربية من مكاتب استخراج شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية 6 مكاتب، من بين 500 مكتب على مستوى الجمهورية.

وأضاف "حسين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المكاتب موزعة على طنطا وكفر الزيات وزفتى وبسيون ودماط بقطور والسنطة، وكان من المقرر بدء العمل اليوم، لكن نظرا لتأخر بعض الإجراءات تم تأجيلها إلى غد الاثنين.

وأشار مدير هيئة البريد إلى أن المكاتب تقدم الخدمة للمواطنين مقابل رسوم 1 جنيه فى حالة استلام المواطن شهادة الميلاد أو بطاقته الشخصية من مكتب البريد، و10 جنيهات فى حالة توصيلها إلى منزله، بالإضافة إلى جانب مصاريف استخراج الخدمة.