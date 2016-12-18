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أهالى توشكى يستقبلون أبو هشيمة و3 وزراء بالزغاريد والأغانى النوبية

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أهالى توشكى يستقبلون أبو هشيمة و3 وزراء بالزغاريد والأغانى النوبية أهالى توشكى يستقبلون أبو هشيمة و3 وزراء بالزغاريد والأغانى النوبية

>أسوان - عبد الله صلاح

استقبل أهالى توشكى النوبية بأسوان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، يرافقه وزراء التعاون الدولى والتنمية المحلية والتخطيط بجانب محافظ أسوان، بـ"الزغاريد والأغانى النوبية".

 

وعبر "أبوهشيمة" عن سعادته لوصوله أقصى جنوب ، وإعادة إعمار 52 منزلا بقرية توشكى النوبية بعد تطويرها ضمن مبادرة مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان لإعادة تطوير القرى الفقيرة.

 

وتعتبر توشكى بمركز نصر النوبة القرية العاشرة ضمن مبادرة حديد المصريين وجمعية الأورمان لإعادة إعمار القرى الاكثر احتياجاً بمصر، والتى أطلقها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة فى يونيو 2014، وتستهدف 40 قرية بمحافظات مصر خاصة بالصعيد.

 

وأكد "أبو هشيمة" أن مشروع تطوير قرية توشكى بالنوبة يشمل إعادة إعمار 52 منزلاً وتوزيع مشروعات تنموية صغيرة والتكفل بزواج فتيات يتيمات وتوزيع أجهزة تعويضية وتوزيع بطاطين لمكافحة برد الشتاء، موضحا أن إعمار المنازل يتضمن ترميم بعضها وهدم وإعادة بناء الآخر وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل المياه والكهرباء والمحارة والدهانات والسراميك وتأسيسها بأثاث شامل وأجهزة كهربائية.

 

وأشار "أبو هشيمة" إلى أنه بافتتاح قرية توشكى بمركز نصر النوبة بأسوان سيبلغ إجمالى عدد المنازل التى تم إعادة إعمارها وترميمها 709 منازل، وتسليم 550 رأس ماشية يصرف لأصحابها تأمين غذائى شهرى للمواشى بمقدار 400 جنيه، كما تم توزيع 76 ألف كيلو لحوم و6700 قطعة ملابس و50 ألف بطانية والتكفل بـ135 حالة زواج فتيات يتيمات وتسليم 50 جهازا تعويضيا وتوزيع 145 مشروعا متناهى الصغير بواقع 12 ألف جنيه لكل مشروع.

 

 


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