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بدء توصيل الكهرباء بالطاقة الشمسية لـ 20 بئر زراعى بالوادى الجديد

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بدء توصيل الكهرباء بالطاقة الشمسية لـ 20 بئر زراعى بالوادى الجديد بدء توصيل الكهرباء بالطاقة الشمسية لـ 20 بئر زراعى بالوادى الجديد

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

التقى اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد برئيس مجلس إداره إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية وذلك للبدء فى العمل لتوصيل الطاقة الشمسية ل 20 بئر بتمويل من وزاره الرى على أن يتم تعميم فكره عمل الآبار بالطاقة الشمسية بجميع المراكز حيث وافقت الشركة على إناره 50 عمود كهرباء بنظام اللدات بدلا من اللمبات العادية وذلك لتوفير الطاقة لأكثر من 50 % للكهرباء.

واستعرض عشماوى خلال اللقاء أهم مقومات الاستثمار بالمحافظة فى المجالات الزراعية والتعدينية والحيوانية والسياحية وغيرها والتى تزخر بها المحافظة مشيرا إلى أن المحافظة تفتح زراعيها لاستثمارات الجادة وذلك لدفع عجله التنمية وخلق آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وأن المحافظة تتولى إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من المستثمر لتوفير الوقت والجهد وتشجيعا للمستثمرين .

 


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