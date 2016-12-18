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نجيب وإبراهيم حسن يقودان هجوم الإسماعيلى أمام بتروجت

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نجيب وإبراهيم حسن يقودان هجوم الإسماعيلى أمام بتروجت نجيب وإبراهيم حسن يقودان هجوم الإسماعيلى أمام بتروجت

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره بتروجت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الخامسة من مساء اليوم بملعب الأخير بالسويس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقه الدوري العام.

في حراسة المرمى: محمد  عواد

في الدفاع: باهر المحمدى – شريف حازم – محمود متولى – بهاء مجدى

في الوسط: محمد فتحى – عمر الوحش – محمد أبو المجد بوشا – حسنى عبد ربه

في الهجوم: إبراهيم حسن – شكرى نجيب .

 

البدلاء :

محمد مجدى – شريف عبد الفضيل – عماد حمدى – توريك جبرين – عمرو عبد الفتاح – أحمد الصعيدى – وليد عطية.


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