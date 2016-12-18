نايجل فاراج: أريد أن أكون جسرًا بين بريطانيا و «ترامب»

قال نايجل فاراج أحد زعماء حملة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إنه يريد أن يصبح جسرا بين الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية الجديدة.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشهر الماضي إن فاراج -الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة- سيكون مناسبا لمنصب سفير بريطانيا لدى واشنطن لكن الحكومة البريطانية استبعدت هذا الاقتراح.

وبحسب رويترز قال فاراج لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) “استطيع المساعدة بأن أكون جسرا بين الحكومة ووزارة التجارة الجديدة في هذا وليس بدونالد ترامب فحسب وإنما فريقه وإدارته. أود أن أفعل ذلك.”

وأضاف “إن كنت تريد العمل مع أكبر شركات في العالم وهناك شخص له اتصالات وصلات فإن أول شيء ستفعله هو توظيف هذا الشخص لأن هكذا يعمل العالم.”

وقال فاراج -الذي استبعد أن يكون له دور في الإدارة الأمريكية لأنه يحمل جواز سفر بريطانيا- إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منعت أعضاء بارزين في حكومتها من الحديث معه.