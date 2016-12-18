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إنفوجراف..فى عيد ميلاده السبعين.9معلومات عن”سبيلبيرج”الذى أغضب العرب واليهود

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إنفوجراف..فى عيد ميلاده السبعين.9معلومات عن”سبيلبيرج”الذى أغضب العرب واليهود إنفوجراف..فى عيد ميلاده السبعين.9معلومات عن”سبيلبيرج”الذى أغضب العرب واليهود

كتب – مصطفى حمزة

من والده المهندس الكهربائى “أرنولد سبيلبيرج”،ووالدته “ليا أديلر” عازفة البيانو،و رث”ستيفن سبيلبيرج” المولود فى ولاية سينسناتى الأمريكية،كل الصفات التى تؤهله للنجاح فى عالم صناعة الأفلام.

ومن عمل لأخر نجح “ستيفن” فى أن يصبح أحد أهم علامات السينما،ليس فقط فى امريكا بل فى العالم أجمع.

وفى عيد ميلاده السبعين، نرصد عشر من علامات مشوار المخرج ،الذى أغضب العرب واليهود عقب تقديمه عام 2004 لفيلم “ميونخ”،عن حادث مصرع 12رياضيا إسرائيليا على يد أحدى الجماعات الفلسطينية،حيث وجد العرب الفيلم معاديا لشعب سلبت أرضه، أما اليهود فاعتبروا المخرج (وهو يهودي)، لم يحترم جذوره اليهودية بإظهار عملاء الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) وكأنهم قتلة ومجرمون.

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