محمد حلمى للاعبى الزمالك: الأهلى زى إنيمبا

كتب أحمد توفيق

طلب محمد حلمى المدير الفنى لنادي الزمالك ، من لاعبيه عدم التفكير نهائيا فى مباراة القمة أمام الأهلى المقرر إقامتها يوم 29 ديسمبر الجارى بالدورى الممتاز .

ولا يزال موقف إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى غامضا فى ظل مطالبة هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب بتأجيل المباراة ليستعد الفراعنة لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا بالجابون الشهر المقبل .

وأكد محمد حلمى للاعبى الزمالك على ضرورة عدم التفكير فى مباراة الأهلى نهائيا والتركيز فى المباريات القادمة خاصة أن الفريق سيواجه الانتاج الحربى ثم الشرقية ضمن المؤجلات قبل مواجهة الأهلى .

وفيما يخص إمكانية تأجيل المباراة من عدمه أكد محمد حلمى للاعبى الزمالك ضرورة التعامل مع اللقاء على أنه سيقام فى موعده بدون تأجيل وطالبهم بتذكر أحداث مباراة إنيمبا فى نيجيريا خلال دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعدما كان اللقاء سيتم تأجيله لسقوط الأمطار بغزارة لكن فى النهاية أقيمت المباراة ونجح الزمالك فى الفوز .