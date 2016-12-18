32.7 مليون جنيه حصيلة بيع 12قطعة أرض "مستردة" بالمزاد العلنى

كتب عز النوبى - تصوير حسين طلال

أُعلن خلال جلسة المزاد العلنى لبيع 28 قطعة أرض مبانى تابعة لهيئة الاصلاح الزراعى، بمحافظتى القاهرة والجيزة بيع 12 قطعة أرض بمنطقة قباء بمنطقة جسر السويس التابعة لحى السلام بمحافظة القاهرة باجمالى مبالغ 32 مليون و740 ألف جنيه، حيث تم بيع القطعة رقم 1 بمساحة 280 متراً، بسعر 16 ألف و700 جنيه للمتر، باجمالى 4 ملايين، و676 ألف.

، وتنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المزاد لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بمقر الأخيرة لبيع الأراضى التى تم استردادها.

وبيعت بالمزاد القطعة رقم 2 بمساحة 264 متر بنفس المنطقة بسعر 9 الاف و400 جنيه للمتر باجمالى 3 ملايين جنيه، وبيعت القطعة رقم 3 بمساحة 262 متر بسعر 8 الاف و500 جنيه للمتر، باجمالى 2 مليون و227 ألف.

وأُعلن خلال المزاد بيع القطعة رقم 4 بمساحة 245 متراً، بسعر 7 الاف جنيه للمتر ، باجمالى مليون و715 ألف جنيه ، بالاضافة الى بيع القطعة رقم 5 بمساحة 227.5 متراً، بسعر 7 الاف و850 للمتر باجمالى مليون و780 ألف جنيه.

وأعلن القائمون على المزاد بيع القطعة رقم 6 بمساحة 216 متراً، بسعر 11 ألف و800 جنيه للمتر، باجمالى 2 مليون و588 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 7 بمساحة 280 متر بسعر 15 ألف جنيه للمتر، باجمالى 4 ملايين و200 ألف جنيه، والقطعة رقم 8 بمساحة 264 متر، بسعر 10 آلاف و550 جنيهاً للمتر، باجمالى 2 مليون و785 ألف جنيه.

كما تم بيع القطعة رقم 9 بمساحة 262.5 ، بسعر 9 الاف و850 جنيهاً للمتر، باجمالى 2 مليون و600 ألف جنيه، والقطعة رقم 10 بمساحة 245 متراً، بسعر 8 آلاف و300 ألف جنيها للمتر باجمالى 2 مليون و34 ألف جنيه .

وبيعت القطعة رقم 11 بمساحة 227.5 متراً بسعر 9 آلاف و650 جنيهاً للمتر، باجمالى 2 مليون و 190 ألف جنيه، فضلاً عن بيع القطعة رقم 12 بمساحة 216 متراً، بسعر 13 ألف و800 جنيه للمتر، باجمالى 2 مليون 980 جنيه.

ويستمر المزاد فى بيع قطعة واحدة بحوض الكوم الأخضر رقم 2 بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة، مساحتها حوالى 918م 2.

يشمل المزاد بيع 8 قطع بمنطقة الكوم الأخضر حوض الثمانين، وهى نمرة 4 بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة، وتبلغ مساحة القطعة الواحدة حوالى 862م2، فضلاً عن 6 قطع بحوض الغيط القبلى نمرة 3، بالهرم، وتتراوح مساحات القطع المطروحة بين 252م2 و730م2، تم تحديد قيمة مبلغ التأمين للراغبين فى شراء هذه القطع بـ20 ألف جنيه.‏

وسيتم أيضًا طرح قطعة أرض فضاء بشارع الملك فيصل الرئيسى، بمنطقة الطالبية البحرية فى محافظة الجيزة، مساحتها حوالى 6 أفدنة، و7 قراريط، و8 أسهم، أى بما يعادل حوالى 26 ألفًا و483م 2، للبيع فى المزاد، وتحددت قيمة مبلغ التأمين للراغبين فى شراء القطعة وقدره 500 ألف جنيه.



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