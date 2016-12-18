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براءة حبيب العادلي من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي

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براءة حبيب العادلي من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي براءة حبيب العادلي من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي

حبيب العادلي

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة اللواء حبيب العادلي في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهر لاتهامه بعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرًا.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلى بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرا، وتقدم دفاع العادلى بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد

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