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البورصة تربح 4.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة تربح 4.7 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تربح 4.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

ارشيفية

سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الافراد الأجانب.

وربح رأسمال السوقي، لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 575.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 863 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي اكس 30/ارتفاعا بنحو 0.64% ليبلغ مستوى 11398 نقطة،كما ارتفع مؤشر /إيجي اكس 70/للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.61% ليبلغ مستوى 454 نقطة،شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذي صعد بنحو 0.64% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1069 نقطة.

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