أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التنمية بأسوان: مراكز التطوير التكنولوجى ترقى بآدمية المواطنين

Google+ Print
وزير التنمية بأسوان: مراكز التطوير التكنولوجى ترقى بآدمية المواطنين وزير التنمية بأسوان: مراكز التطوير التكنولوجى ترقى بآدمية المواطنين

>أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن مراكز التطوير التكنولوجى الجديدة على مستوى الجمهورية ترقى بآدمية المواطنين، لأن المواطن سيشعر بأنه لا وجود للفساد لأن الخدمة المقدمة ستكون بشفافية ومعروفة للجميع، وستكون من خلال أداء مميكن مميز وسنتابع بأنفسنا هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه يجب على العاملين بهذه المراكز الحفاظ عليها من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطن، وعلى المواطن أن يحافظ على هذه الأماكن لأنهم يمتلكونها ويجب الاستفادة منها وعليهم مساعدة أهلهم من الموظفين بمراكز التطوير.

 

وأضاف أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال افتتاح مركزين للتطوير التكنولوجى بأسوان، أن مراكز التطوير التكنولوجى تأتى لتحويل الخدمات لنموذج مميكن مشرف تتمكن من خلاله الإدارة العليا من مراقبة الخدمة ومستواها ومدى رضا الموطن عنها لأن هدفنا فى الأساس رضا المواطن، وهناك إرادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365