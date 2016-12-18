وزير التنمية بأسوان: مراكز التطوير التكنولوجى ترقى بآدمية المواطنين

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن مراكز التطوير التكنولوجى الجديدة على مستوى الجمهورية ترقى بآدمية المواطنين، لأن المواطن سيشعر بأنه لا وجود للفساد لأن الخدمة المقدمة ستكون بشفافية ومعروفة للجميع، وستكون من خلال أداء مميكن مميز وسنتابع بأنفسنا هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه يجب على العاملين بهذه المراكز الحفاظ عليها من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطن، وعلى المواطن أن يحافظ على هذه الأماكن لأنهم يمتلكونها ويجب الاستفادة منها وعليهم مساعدة أهلهم من الموظفين بمراكز التطوير.

وأضاف أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال افتتاح مركزين للتطوير التكنولوجى بأسوان، أن مراكز التطوير التكنولوجى تأتى لتحويل الخدمات لنموذج مميكن مشرف تتمكن من خلاله الإدارة العليا من مراقبة الخدمة ومستواها ومدى رضا الموطن عنها لأن هدفنا فى الأساس رضا المواطن، وهناك إرادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد.