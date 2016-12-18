"اطباء البحيرة " تعقد مؤتمرا للمطالبة باقرار بدل العدوى للاطباء

البحيرة -ناصرجودة وجمال ابو الفضل

نظمت منذ قليل نقابة الاطباء بالبحيرة، مؤتمر لمناقشة المشاكل العالقة فى الشأن الطبى، وذلك بمقر النقابة بمدينة دمنهور، ومنها اقرار بدل العدوى للاطباء، ورصد لحالات اعتداء على الاطباء اثناء أدائهم لعملهم و الاهمال الطبى من قبل الاطباء.

شارك فى المؤتمر الدكتور محمد منيسى نقيب الاطباء بالبحيرة، والدكتور احمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة والدكتور ايمن صادق وكيل نقابة الأطباء، والنائب البرلمانى الدكتور احمد العرجاوى، والنائب عصام القاضى بالاضافة الى عدد من مجلس نقابة الاطباء والصيادلة والعلميين.

واكد المشاركون على ضرورة تنفيذ حكم بدل العدوى كحق مشروع للاطباء لتأمينهم خلال عملهم، وكذلك ضرورة توحيد المسميات الطبية لتحقيق العدالة بين الاطباء العاملين فى المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين الصحى وغيرها من القطاعات الطبية الاخرى.

كما طالب المشاركون بانشاء مجلس اعلى للصحة من اجل تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين وكذلك زيادة موازنة الصحة لمواجهة الاعباء الملقاة على القطاع الصحى فى مصر وتقديم خدمة صحية جيدة.