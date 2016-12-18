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أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوبى العراق والمغرب لدى الجامعة العربية

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أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوبى العراق والمغرب لدى الجامعة العربية أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوبى العراق والمغرب لدى الجامعة العربية

>كتب مصطفى عنبر

تسلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أوراق اعتماد كل من السفير حبيب الصدر السفير العراقى الجديد بالقاهرة، ومندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية، وأحمد التازى سفير المغرب الجديد لدى القاهرة، والمندوب الدائم لدى الجامعة.

 

وأكد الصدر، فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه الأمين العام، حرص العراق على أن يكون عضوًا فاعلًا ومؤثرًا فى الجامعة العربية، وأن يكون له دورًا محوريًا، خاصةً أن الجامعة تواجه تحديات كبيرة، بسبب الأحداث الخطيرة الجارية فى المنطقة.

 

وقال "الصدر" إن هذه الأحداث تدعو الجميع لمزيد من التفاهم والصراحة والتعاون وتبادل الرؤى والأفكار، من أجل الخروج من هذه الأزمات، وللوقوف بوجه كل التحديات التى تمر بها المنطقة العربية.

 

وأشار إلى أن حكومة بلاده تعول على الإدارة الحكيمة والرشيدة للأمين العام، أحمد أبو الغيط، كما أنها تدرك أنه لا مستقبل للأمة العربية، دون أن نتعاون ونتكاتف ونتوحد.

 

وحول العلاقات المصرية العراقية، أكد الصدر أن هى قلب العروبة النابض، وأن العراق ومصر يمثلان جناحى الأمة العربية، لما لهما من ثقل حضارى، حضارة وادى الرافدين، وحضارة وادى النيل، والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها البلدين.

 

وأكد "الصدر" أن العراق مندفع اليوم تجاه شقيقته الكبرى مصر، والدفع بالعلاقات لأوسع مدى وعلى كافة الأصعدة والميادين.

 


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