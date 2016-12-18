انطلاق الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزارى العربى الأوروبى

كتب مصطفى عنبر

انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات كبار المسئولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة من الجانبين، وذلك لمناقشة الوثائق وإعداد مشروع "الإعلان الوزاري" الذي سيرفع الى الاجتماع الوزاري الرابع العربي الأوروبي المشترك المقرر انعقاده بعد غد الثلاثاء.

وصرح السفير إبراهيم محيي الدين مدير إدارة أوروبا بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع المشترك والذى يعقد على مدى يومين يركز على مناقشة مشروع الاعلان الوزاري الذي سيصدر عن وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الاوروبيين، موضحاً ان الاجتماع سبقه اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين العرب والأوروبيين كل منهم على حدة، لتنسيق مواقف كل طرف.

وقال محيي الدين في تصريح له اليوم الأحد، إن الاجتماع ركز على مناقشة مشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون العربي الأوروبي.

وأضاف محيي الدين أن مشروع الإعلان يتضمن فقرات عديدة حول التعاون الاستراتيجي والتعاون المؤسسي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن الجانب العربي يركز في التعاون مع الجانب الأوروبي على عدد من القضايا منها التعاون القائم بين الجانبين منذ العام 1974، منوها بأن الفترة الحالية تشهد نقلة نوعية في هذا التعاون منذ انطلاق الاجتماعات المشتركة عام 2008 وذلك رغم العثرات التي شهدتها الفترة السابقة قبل ذلك.

وأوضح أن القضايا التي يتم التركيز عليها، تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بقضايا نزع السلاح خاصة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستجابة للأزمات والإنذار المبكر.

وقال إن التعاون يتحرك بشكل أكثر فاعلية، معرباً عن أمله في أن يكون الاجتماع الوزاري المقبل بين الجانبين نقطة انطلاق جديدة تعطي دفعة قوية لهذا التعاون في ظل المقترحات الواردة في مشروع الإعلان بعقد قمة عربية أوروبية مشتركة دورية وذلك على غرار القمم التي يعقدها الجانب الأوروبي مع التكتلات الإقليمية الأخرى.

وكشف عن وجود مقترح عربي ضمن مشروع الإعلان المشترك الذي سيصدر عن وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقتين.

وقال محيي الدين، ان هناك تجاوبا أوروبيا مع هذا المقترح العربي بعقد قمة عربية أوروبية مشتركة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقتين، مؤكدا أنه "قد آن الأوان لعقد هذه القمة".