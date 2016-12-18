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وزير الخارجية القطري يصل القاهرة

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وزير الخارجية القطري يصل القاهرة وزير الخارجية القطري يصل القاهرة

أرشيفية

كتب – محمد حسين

وصل مطار القاهرة الدولي سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، قادمًا على رأس وفد من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في فعاليات الاجتماع الرابع للوزراء الخارجية العرب ودول الاتحاد الأوروبى والذى يعقد الثلاثاء.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأن المسؤول القطري وصل إلى القاهرة، قادمًا من الدوحة علي الطائرة القطرية ، وتم انهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار.

يترأس الاجتماع عن الجانب العربى خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية التونسي، بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفيديريكا موغيريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع دعم العلاقات بين الدول العربية والأوروبية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك ، وخصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية ، وتطورات الوضع فى كل من ليبيا والعراق والمناطق الأخرى ، التي تشهد أزمات مع بحث المسائل المرتبطة بالأمن على غرار مكافحة الإرهاب والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.

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