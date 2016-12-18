الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة.. ورياح على أغلب الأنحاء

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشرق يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة تكون غزيرة على شمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية بهما شمالية غربية.