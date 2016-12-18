أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة.. ورياح على أغلب الأنحاء

Google+ Print
الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة.. ورياح على أغلب الأنحاء الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة.. ورياح على أغلب الأنحاء

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشرق يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة تكون غزيرة على شمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

 

وحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية بهما شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 11 17

الإسكندرية 13 17

مطروح 13 18

بورسعيد 11 18

دمياط 12 16

بلطيم 14 16

الإسماعيلية 7 18

السويس 10 19

العريش 8 16

نخل 2 15

طابا 7 17

الطور 11 19

مرسى علم 14 22

الغردقة 14 20

شرم الشيخ 16 21

رفح 7 15

كاترين 5 13

سيوة 7 17

المنيا 9 17

الفيوم 09 18

رأس سدر 11 18

أبوسمبل 11 24

وسط الدلتا 10 16

أسيوط 7 17

سوهاج 8 18

الأقصر 9 23

أسوان 10 24

شلاتين 15 25

حلايب 17 22

الوادى الجديد 10 22

قنا 9 22

نويبع 15 19

السلوم 13  17

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة