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نقابة الفلاحين تطالب برفع سعر طن قصب السكر لـ800 جنيه

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نقابة الفلاحين تطالب برفع سعر طن قصب السكر لـ800 جنيه نقابة الفلاحين تطالب برفع سعر طن قصب السكر لـ800 جنيه

 

 التقى وفد من النقابة العامة للفلاحيين الزراعيين برئاسة النائب خالد مجاهد عضو مجلس النواب والنقيب العام للنقابة، أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري، وحضر اللقاء النوبى أبواللوز الأمين العام للنقابة وكبار مزارعي القصب ووكيل لجنة الزراعة النائب رائف تمراز والنائب محمد ياسين عضو لجنة الزراعة.

وقال خالد مجاهد عضو مجلس النواب والنقيب العام لنقابة الفلاحيين الزراعيين، أن وفد النقابة طالب خلال اللقاء برفع سعر طن قصب السكر من 550 جنيه الى 800 جنيه مشددا على أن ربح الطن من قصب السكر بعد تصنيعه يصل الى 1400 جنيه.

وأوضح “مجاهد” ان وفد النقابة طالب أيضا بزيادة منحة الرى للمزارعين من 18 جنيه الى 200 جنيه فضلا عن تحميل شركة السكر تكلفة نقل القصب من الحقل الى المصنع.

من جانبه طالب النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور عبد الوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة فضلا عن محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية بضرورة استنباط سلالات حديثة من قصب السكر وذلك لتحسين الإنتاجية تمهيدا للسعى نحو الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليص نسبة الاستيراد.

وأبدى أبو اللوز استياءه من عدم حضور كل من وزيري الزراعة والتموين وارسال مندوبين عنهما لافتا الى ان ذلك يشير الى عدم اهتمامهما بقضايا الفلاحين.

حضر اللقاء عدد من كبار مزارعي القصب بالأقصر منهم عبد الباسط الحداد والعمدة حمادة النوبي.

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