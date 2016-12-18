قضايا الدولة تقدم غدًا مستندات جديدة تؤيد طعنها في قضية «تيران وصنافير»

أعدت هيئة قضايا الدولة، عدة مفاجآت لجلسة تيران وصنافير غدا الاثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا والتي ستقوم خلالها بالرد على تقرير مفوض الدولة في الطعن المقدم من جانبها في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/6/2016 ببطلان توقيع الحكومة على إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وفي هذا الإطار أجرت هيئة قضايا الدولة حصرًا دقيقًا للمستندات والوثائق التي لم يتناولها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، حيث أغفل العديد مما قدمته الحكومة وبما أعطى دلالات مخالفة.

كما أعدت هيئة قضايا الدولة دفوعا لضحض المستندات المقدمة من الخصوم والتي لا ترتقي إلى أي دليل وعول عليها التقرير، هذا بخلاف تقديم مستندات جديدة إضافية سوف تشكل مفاجآت مدوية لحسم القضية لصالح الحكومة.