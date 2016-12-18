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أمانو: إيران تظهر التزامًا بالاتفاق النووي

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أمانو: إيران تظهر التزامًا بالاتفاق النووي أمانو: إيران تظهر التزامًا بالاتفاق النووي

يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

قال يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن إيران تظهر التزامًا بالاتفاق المبرم بشأن برنامجها النووي مع ست قوى عالمية في أعقاب شكاوى من طهران مما وصفته بالانتهاك الأمريكي للاتفاق.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس، إن مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عشر سنوات إضافية سيصبح قانونا دون توقيع الرئيس باراك أوباما عليه وأضاف أنه لن يؤثر على تطبيق الاتفاق النووي بشكل عام.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أمانو قوله للصحفيين في طهران “نحن راضون عن تنفيذ (الاتفاق) ونأمل أن تستمر تلك العملية”.

وتابع بعد اجتماع مع علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “إيران ملتزمة حتى الآن وهذا مهم”.

ووفقا للاتفاق الموقع في 2015 حدت إيران من أنشطة إنتاج الوقود النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

وردا على خطوة العقوبات الأمريكية أمرت إيران علماءها يوم الثلاثاء ببدء تطوير أنظمة لسفن بحرية مزودة بوقود نووي.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى زيادة التوتر مع واشنطن المتصاعد أساسا بسبب تعهد الرئيس دونالد بإلغاء الاتفاق.

وطلبت إيران أيضا أمس السبت عقد اجتماع للجنة مؤلفة من ممثلين عن الدول الموقعة على الاتفاق معنية بمراقبة تطبيقه.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن صالحي قوله “خلال الاجتماع طرحنا عددا من شكاوانا وأوضحنا بعض الأمور… وكما قلنا مرارا لن ننتهك الاتفاق إلا إذا انتهكه طرف آخر.”

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