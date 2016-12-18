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لليلة.. هنا العاصمة يناقش الحضانة والرؤية بين مآسي الأباء والأمهات

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لليلة.. هنا العاصمة يناقش الحضانة والرؤية بين مآسي الأباء والأمهات لليلة.. هنا العاصمة يناقش الحضانة والرؤية بين مآسي الأباء والأمهات

يناقش برنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة CBC ، الحضانة والرؤية بين مآسي الأباء والأمهات وذلك مساء اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء.

ويستضيف البرنامج كل من الدكتورة مايسة محمد شوقي نائب وزير الصحة للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة و الامومة والنائبة منى منير رزق والنائب الدكتور عفيفي كامل عفيفي  عضو اللجنة التشريعية في البرلمان كما يستضيف أيضا الدكتور نشآت أحمد الهادي يوسف أستاذ التسويق السياسي بالجامعة الأمريكية والدكتورة فاطمة عزت فهمي الطهطاوي استشاري طب نفسي في جامعة عين شمس ومحمود علي عفيفي موظف ومعالي محمد محروس بالتربية والتعليم ليتحدثون عن هل تعديل القانون هو الحل؟.

ويتحدث الضيوف عن رؤيتهم الخاصة للقانون وما أبرز العقبات أمام الحضانة والرؤية وكيف يمكن حل مشكلتها بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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