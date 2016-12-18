محافظ القليوبية يجتمع بموظفي إدارات الديوان العام لبحث مشاكلهم

اجتمع عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، بموظفي إدارات الديوان العام بمحافظة القليوبية، لبحث مشاكلهم لدراستها وحلها.

واستعرض المحافظ ملامح العمل خلال الفترة القادمة بالنسبه للإدارات العاملة بالديوان العام، واستمع المحافظ لمطالب الموظفين حيث طلب بعض مديري الإدارات بتدعيم إدارتهم بعدد من الموظفين لسد العجز في بعض التخصصات، كما طالب آخر بعمل مصعد ( أسانسير) للديوان العام وإنشاء نادي ليكون متنفسا للعاملين وقضاء أوقات فراغهم فيه.

> وطالب أحدهم بتسهيل صرف المعاش وأخر بتسهيل صرف بدل رصيد الأجازات بعد خروجهم على المعاش وأمر السيد المحافظ مدير عام الشئون المالية بتسهيل إجراءات الصرف في إطار القانون.

> وطالبت مديرة مكتبة المنار بالقليوبية بتدعيم المكتبة بأجهزة كمبيوتر بدلا من الموجودة بالمكتبة لضعف إمكانياتها ولا تتيح للتلاميذ المترددين على المكتبة التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي ووعد المحافظ بمخاطبة السيد وزير الإتصالات بتدعيم المكتبة بعدد 15 جهاز كمبيوتر حديث.

> وأكد المحافظ على أهمية الاهتمام بالموظفين وتدريبهم ليكونوا على درجة الاستعداد للقيادة فى الوظائف القيادية كما وعد المحافظ بفحص ودراسة بعض الاقتراحات المقدمه من الموظفين .