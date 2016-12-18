وصول لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب لمدينة رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصل ظهر اليوم، وفد من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لبحث أحوال المتضررين من السيول.

والتقى وفد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فوره وصوله، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بمقر الشركة العامة للبترول، الذى رحب بالوفد، وأبدى تقديم كافة التسهيلات خلال مهمة اللجنة فى متابعة أحوال المواطنين بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يشهد الوفد البرلمانى لعرض عما قامت به محافظة البحر الأحمر، من مجهودات فى ازمة سيول غارب، ومتابعة ميدانية لما قامت به من إجراءات حماية الأهالى من التعرض للسيول مرة أخرى، و تقديم مساعدات عينية للأهالى من المتضررين.

و تأتى تلك الزيارة حرصا من لجنة تضامن النواب على متابعة المواطنين المتضررين من الكوارث.