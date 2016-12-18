تأجيل «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» لجلسة 20 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” ، لجلسة 20 فبراير القادم لسماع الشهود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات بتأسيس و إدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة، انشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.