إحالة المتهم بقتل جده وإشعال جثته للجنايات

أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، إحالة المتهم بقتل جده وإشعال النيران بجثته لإخفاء الجريمة بمساعدة صديقه بمنطقة الدرب الأحمر، إلى محكمة الجنايات.

وقال المتهم “حسن .س” 22 عامًا، عامل بمطعم، إنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، بسبب تعاطيه للمواد المخدرة “الحشيش”، هو وصديقه الذى ساعده فى الجريمة، وتابع المتهم فى أقواله أنه جاءته فكرة شيطانية وهى سرقة جده، لعلمه أنه يخفى بعض الأموال لمصاريف جنازته.

وقرر المتهم أنه كان ينوى إعادة المبلغ مرة أخرى دون أن يشعر جده، ولكن أثناء قيامه بمحاولة السرقة شعر بافتضاح أمره، عقب قيام المجنى عليه من نومه ورؤيته له وبحوزته الأموال.

وتابع المتهم حديثه مسترسلا أمام النيابة: فلم أشعر سوى بقيامى بالقائه على السرير، ووضع مخدة على وجهه وخنقه حتى توفى و لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أشعلت النيران بالمسكن لإخفاء معالم الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى باندلاع النيران داخل شقة والعثور على جثة “عبد السميع ا ا ” 80 سنة، صاحب مقهى، مقتولا وجثته متفحمة، وذلك بعد نجاح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي حريق الشقة.

كشفت تحريات المباحث الأولية، أن وراء الواقعة حفيد المجنى عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من خلال عدد من الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم من إلقاء القبض عليه.

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