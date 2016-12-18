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تأجيل محاكمه 70 متهما بـ" بالمقاومة الشعبيه بكرداسة" لـ 20 فبراير

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تأجيل محاكمه 70 متهما بـ" بالمقاومة الشعبيه بكرداسة" لـ 20 فبراير تأجيل محاكمه 70 متهما بـ" بالمقاومة الشعبيه بكرداسة" لـ 20 فبراير

>كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديميه الشرطه تأجيل محاكمة  70 متهما في القضية المعروفة بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" لجلسة 20 فبراير لسماع الشهود.

واسندت النيابة العامة للمتهمين، إتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقات TNT  وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين .

 


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