غدا مصر تترأس اجتماعا للجنة الرباعية العربية بشأن الاستيطان الإسرائيلى

كتب مصطفى عنبر

تعقد اللجنة الرباعية العربية بشأن عملية السلام على المستوى الوزارى، اجتماعا لها بمقر الجامعة العربية مساء غد الاثنين، من أجل بحث التحرك فى الأمم المتحدة من قِبل المجموعة العربية لتقديم مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية قبل نهاية العام الحالى.

وقال السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكى إن اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى تجتمع غدا فى إطار تكليفها من القمة العربية، مشيرا إلى عقدها من قبل سلسلة من الاجتماعات، مطالبة بالتوجه إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار بشجب الاستيطان وبضرورة وقفه، وأيضا المطالبة بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى وصولا إلى حل الدولتين.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتى بعد اجتماع تشاورى سابق، وسيناقش مسودة مشروع قرار سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة، ذات الصلة بالاستيطان.

وردا على سؤال حول تأجيل المؤتمر الدولى للسلام، والذى دعت إليه باريس، وعما إذا كان هناك تحرك عربى للتعامل مع هذا التأجيل، قال الشوبكى إن الموقف العربى، واضح فى دعم عقد هذا المؤتمر، موضحا أن فرنسا أعلنت تأجيل المؤتمر بعد الرفض الإسرائيلى، ولإجراء المزيد من التشاور مع الأطراف المعنية، مرجحا أن يعقد بعد انتهاء إجازات أعياد رأس السنة الميلادية.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك بعض الملاحظات لعدد من الدول أو تقديم إضافات، معربا عن ثقته بأن الأجواء بشكل عام تبدو مشجعة، وأن يحصل القرار على الأغلبية المطلوبة والتى تتمثل فى الحصول على 9 أصوات مع ضمان عدم استخدام حق الفتيو وخاصة من أمريكا .

وحول دور مصر المرتقب عند مناقشة مشرورع القرار باعتبارها الدولة العربية الوحيدة العضو بمجلس الأمن، أكد الشوبكى أن لمصر دور محورى إيجابى فى الموضوع الفلسطينى، وقال إنه لهذا السبب تترأس مصر اللجنة الوزراية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال الفلسطينى، مؤكدا أن مصر ساهمت ومازالت تسهم فى المشاورات الخاصة بإعداد مشروع القرار حول وقف الاستيطان ووقف الاحتلال الإسرائيلى مع أعضاء مجلس الأمن، تمهيدا لإنجاح هذا المشروع.