"حماية المستهلك" يرسل منتجات شركة مياه غازية لمصلحة الكيمياء لتحليلها

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إرسال عينات من منتجات إحدى شركات المياه الغازية اليوم الأحد، الى مصلحة الكيمياء بوزارة الصناعة والتجارة لتحليلها والتأكد من خلوها من أى مواد سامة تشكل خطراَ على حياة المواطنين .

وأضاف يعقوب، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن هذا الإجراء احترازى وجاء بعد أن تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعى قيام الشركة باستخدام مواد سامة فى منتجاتها تشكل خطرا على حياة المستهلكين، وتسبب الوفاة.

لافتا إلى أنه بمجرد فحص منتجات الشركة وتحليلها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفى حال ثبوت أى مشاكل تضر بصحة المواطنين.

كان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك كلف إدارة التحريات بالجهاز بسحب عينات من منتجات إحدى شركات المياة الغازية من السوق لتحليلها والتأكد من خلوها من أى مواد تضر بصحة المواطنين، رغم نفي الشركة خطورة أى مادة اختلطت بالمنتج فى خطابها لجهاز حماية المستهلك .