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موعد مباراة الأهلي والمصرى 18 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي والمصرى 18 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي والمصرى 18 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتب فتحى الشافعى

يلتقى الأهلى مع المصرى اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وفيما يلى موعد المباراة والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى

تنقل قناتا on sport وnile sport مباراة اليوم بين الأهلى والمصرى مع وجود أستوديوهات تحليلية قبل وبعد انطلاق المباراة.

 

موعد مباراة الأهلي والمصرى

تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 39 نقطة يحتل بهم صدارة جدول المسابقة المحلية، أما المصرى فيأتى فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة.


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