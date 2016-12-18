الأهلي يختبر باسم على بسبب كدمة الركبة

كتب فتحى الشافعى

يخضع باسم على ظهير أيمن فريق الأهلى لفحص طبى فى مران بعد غد، الثلاثاء، بعد تعرضه لكدمة فى الركبة فى مران الفريق الأخير يوم السبت قبل مواجهة المصرى المُقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الأحد، بإستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى.

وخضع اللاعب لجلسات علاج بالثلج لإزالة التورم الناتج عن القدم بعد أن قرر الجهاز الفنى استبعاد اللاعب عن المباراة بسبب الكدمة التى تعرض لها بالمران.

ويحصل الأهلى على راحة من التدريبات غداً على أن يبدأ الثلاثاء الاستعداد لمباراة الألومنيوم الخميس المقبل فى دور الـ32 لكأس مصر.