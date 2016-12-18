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ليندمان يحضر مباراة الأهلى والمصرى من مدرجات برج العرب

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ليندمان يحضر مباراة الأهلى والمصرى من مدرجات برج العرب ليندمان يحضر مباراة الأهلى والمصرى من مدرجات برج العرب

>كتب ــ رمضان حسن

يحضر الهولندى مايكل ليندمان، مخطط الأحمال السابق بالأهلى، المباراة التى تجمع الفريق الأحمر مساء اليوم أمام  نظيره المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى.

 

ويتواجد ليندمان فى القاهرة حاليا بعد أن اجتمع مع محمود طاهر رئيس النادى وطه إسماعيل وأنور سلامة، عضوا لجنة الكرة، لمناقشة عرض من شركة هولندية لتطوير قطاع الناشئين، وينتظر أن يعود لهولندا خلال 48 ساعة.

 

وكانت إحدى الشركات الهولندية المتخصصة عرضت تطوير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بأحدث الأساليب العلمية، وهو ما تم مناقشته خلال الاجتماع.

 

كما ينتظر أن ينشئ الأهلى مركزا للتأهيل خلال الفترة القادمة وسيتم تكليف مايكل ليندمان برئاسته.


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