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كرة السلة بالأهلى تستعد للزمالك بتدريبات الإسماعيلية

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كرة السلة بالأهلى تستعد للزمالك بتدريبات الإسماعيلية كرة السلة بالأهلى تستعد للزمالك بتدريبات الإسماعيلية

>كتبت ياسمين يحيى

قرر الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى بقيادة طارق خيرى، الاستعداد مبكرا، لمواجهة الزمالك فى إطار الدور النهائى من مسابقة الدورى المرتبط، والمقرر لها الجولة الثانية والتى تقام يوم 21 ديسمبر الجارى بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كرة سلة الأهلى تخوض تدريبا مسائيا بالإسماعيلية 

استقر الجهاز الفنى لكرة السلة بالأهلى، على السفر إلى الإسماعيلية صباح غد، بدلا من السفر مساء، على أن يتم خوض تدريب مسائى بالإسماعيلية، حتى يستعد الفريق جيدا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، خاصة وأن الأهلى يسعى لاقتناص نقاط اللقاء، حتى يحافظ على صدارته لقمة فرق الدورى، وليحسم اللقب للعام التالى على التوالى، بعد أن حققه الموسم الماضى ولكن على مستوى السوبر، حيث أحرز لقب المرتبط الاتحاد السكندرى.

كان النادى الأهلى قد حقق لقب البطولة الأفريقية لكرة السلة، بعد تغلبه على ليبولو الأنجولى فى نهائى البطولة، حيث حقق العلامة الكاملة فى المنافسات بفوزه فى جميع اللقاءات أمام كل من مانتو الكاميرونى، الأفريقى التونسى، أول أغسطس الأنجولى، كانو بيلارز، فى الدور التمهيدى، وأمام بياك الكايرونى فى ربع النهائى، وكانو بيلارز أيضا فى نصف النهائى.


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