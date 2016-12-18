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بناء على رغبة الجمهور.. «نجوم إف.إم» تمد حلقة الموقف لخالد عليش

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بناء على رغبة الجمهور.. «نجوم إف.إم» تمد حلقة الموقف لخالد عليش بناء على رغبة الجمهور.. «نجوم إف.إم» تمد حلقة الموقف لخالد عليش

خالد عليش

كتبت – إنجي لطفي:

استجابت إذاعة “نجوم إف.إم” لرغبة جمهور برنامج “الموقف” الذي يقدمه المذيع خالد عليش ، وزيادة مدة الحلقة لتكون ساعتين على الهواء مباشرة يوم الخميس من كل أسبوع بدلا من ساعة واحدة.

حيث دشن جمهور خالد عليش “هاشتج” بعنوان “الهلى ساعتين” على موقع “تويتر”، وبالفعل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الهاشتاج ليحتل المرتبة الأولى والإعلان عن رغبتهم فى زيادة مدة الحلقة.

ومن المقرر أن يقدم خالد عليش خلال العام المقبل برنامج “معاك فى السكة” للعام الثالث على التوالى، فى الساعة 5 إلى 7 مساء، وبرنامج “الموقف” الخميس من كل أسبوع فى الساعة الـ 10 مساء.

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