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رويترز: سيارات الإجلاء تصل إلى قريتين سوريتين محاصرتين

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رويترز: سيارات الإجلاء تصل إلى قريتين سوريتين محاصرتين رويترز: سيارات الإجلاء تصل إلى قريتين سوريتين محاصرتين

>رويترز

قالت قناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الأحد إن حافلات وصلت مع سيارات الهلال الأحمر إلى مدخل قريتى الفوعة وكفريا السوريتين المحاصرتين.

 

وذكر التلفزيون الرسمى السورى إنه تم التوصل إلى اتفاق بين ومقاتلى المعارضة لإجلاء مجموعة من الناس من شرق حلب مقابل إجلاء مجموعة من سكان الفوعة كفريا وهما قريتان يحاصرهما مقاتلو المعارضة.

وذكرت قناة السورية إن نحو 1200 مدنى سيتم مبدئيا إجلاؤهم من شرق حلب مقابل نفس العدد من القريتين.

وأضافت أنه بمجرد وصول من تم إجلاؤهم من القريتين بسلام إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة سيتم السماح لمقاتلين فى حلب والمزيد من أفراد أسرهم بالمغادرة مقابل السماح للمزيد من الناس بمغادرة الفوعة وكفريا.

 


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