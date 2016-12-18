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براءة متهم بالتظاهر بدون تصريح فى الوراق

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براءة متهم بالتظاهر بدون تصريح فى الوراق براءة متهم بالتظاهر بدون تصريح فى الوراق

ارشيفية

مراسل – ONA:

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار وليد محمد شحاتة وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وأمانة سر سعيد موسى، ببرءاة متهم بالتظاهر دون تصريح بمنطقة الوراق من حبسه عام مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 ألف جنيه. كان المتهم قد تقدم باستئناف على حكم حبسه حضوريًا من محكمة الدرجة الأولى عام وتغريمة 50 ألف جنيه والمصاريف.

ونسبت النيابة العامة للمتهم فى القضية رقم 22456 لسنة 2016 للمتهم “حسني إبراهيم أحمد” اتهامات بالاشتراك فى المظاهرات التى دعت لها الإخوان اعتراضًا على فض اعتصامى رابعة والنهضة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم بصحبة آخرين فى 13 يناير من العام قبل الماضى.

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