قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2017

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2017.

وقال اللواء محيى الدين كمال عبد العليم مدير ادارة التجنيد والتعبئة – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم – انه سيتم قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من اليوم الأحد 2016/12/18م وذلك وفقا للشروط الأتية:-

أولا المؤهلات العليا :-مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى العام 1996 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى / خاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2016 حتى آخر يناير2017 وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز /مدة التدريب خلال تلك الفترة وكذلك الحاصلين على مؤهلهم فى ذات الفترة من أول فبراير 2016 إلى آخر يناير 2017 مواليد من 1 يناير الى 30 يونيو من عام 1997 خريجى العام الدراسى2016/2015 والمتخلفين من سنوات سابقة, على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 21 يناير 2017 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 2 – 20 فبراير2017 م.

> ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :-

> مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1996 م والحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2016 حتى آخر يناير 2017م كذلك الحاصلون على مؤهلهم الدراسي فى الفترة مناول فبراير 2016 وحتى آخر يناير 2017 مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو عام1997م خريجو العام الدراسى 2016/2015 والمتخلفون من سنوات سابقة, على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 فبراير2017 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 21 وحتى 25 فبراير 2017.

> ثالثا: المؤهلات المتوسطة :-

> مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو ) من عام1997 الحاصلون على مؤهل متوسط ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام1996 خريجو العام الدراسي 2016/2015 ,والمتخلفون من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من26 ديسمبر 2016 , وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 8 يناير وحتى 1 فبراير 2017م.

> رابعاk: غير ذوى المؤهلات :-

> مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو ) من عام1997 والمتخلفون من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 فبراير2017 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من26 فبراير وحتى 11 مارس 2017م .

> المستندات المطلوبة :

> – بطاقة الرقم القومى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) أصل شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها صحيفة الحالة الجنائية من القسم او المركز التابع له الشاب فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم او المركز فصيله الدم أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة الى شهادة الامتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) قسيمة الزواج للمتزوجين رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها خطابات الفصل للطلاب المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه قرار التعيين للمعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

> كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الانترنت