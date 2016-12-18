النقض المصرية توقف حكماً بحبس الروائي أحمد ناجي

قضت محكمة النقض المصرية بوقف تنفيذ حكم بالحبس عامين صدر مطلع العالم بحق الروائي أحمد ناجي لإدانته بـ"خدش الحياء" في إحدى رواياته، ما يعني أنه سيطلق سراحه بعد قرابة سبعة أشهر في السجن.قضت محكمة النقض المصرية الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بوقف تنفيذ حكم بالحبس عامين صدر في شباط/ فبراير الماضي ضد الروائي أحمد ناجي لإدانته بـ"خدش الحياء" في إحدى رواياته.

وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت في 20 شباط/ فبراير الماضي بقبول الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد حكم محكمة ابتدائية برأته من هذه التهمة.

وقضت محكمة الاستئناف بحبسه عامين معتبرة أن روايته "استخدام الحياة"، التي كانت صحيفة ثقافية أسبوعية حكومية نشرت فصلاً منها، تتضمن عبارات "جنسية خادشة للحياء" إذ تصف مشهداً جنسياً.

لكن محكمة النقض قبلت الأحد الطعن الذي تقدم به محامو أحمد ناجي وقررت وقف تنفيذ الحكم ما يعني أنه سيطلق سراحه بعد قرابة سبعة أشهر في السجن. وقررت محكمة النقض استكمال نظر طعن أحمد ناجي في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان الحكم على ناجي أثار استياء في الأوساط الثقافية التي اعتبرته شكلاً من أشكال التعدي على حرية الإبداع خصوصاً صدوره بعد حكم بالحبس سنة للباحث في الفقه الإسلامي إسلام البحيري الذين دين بـ"ازدراء" الإسلام" لتقديمه نقداً للتراث الإسلامي.

وأُطلق سراح البحيري الشهر الماضي مع 81 سجيناً آخرين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عنهم.

كما صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الكاتبة فاطمة ناعوت لإدانتها بـ"ازدراء الأديان" بعد انتقادها في تدوينة على فيسبوك "ذبح الأضاحي" في أعياد المسلمين. وهي الآن خارج البلاد.

ع.ع/ ح.ز (آ ف ب)

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