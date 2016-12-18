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هذه أسباب طلاق مريم حسين المفاجئ

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الأحد 18-12-2016 14:15

بصورة مفاجئة ودون مقدمات، أعلن زوج الفنانة مريم حسين عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، انفصاله عنها بعد زواج لم يدم طويلاً، وكتب على حسابه في "إنستغرام": "أعلن انفصالي رسمياً عن مريم حسين وبشكل كامل، وذلك لأسباب خاصة 17/12/2016، وأتمنى لها التوفيق في حياتها"، وحظيت هذه "التدوينة" بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
فسر البعض أن الخيانة هي السبب التي أجبرت مريم حسين على الانفصال عن زوجها حيث نشرت مريم حسين تعليقاً قالت فيه: "3 أشياء تجعل المرأة تغادر حياة الرجل بلا عودة: الخيانة والصدمة، والخذلان، وعدم الشعور بالأمان".
وكانت مريم حسين قد زارت "ستوديو سيدتي نت" مؤخراً في دبي خلال مهرجان دبي السينمائي وأعلنت حصرياً عن جنس مولودها واسمها وهي أنها حامل بفتاة وستطلق عليها اسم أميرة من خلال الفيديو التالي

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سيدتي