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الرقابة الصناعية تعلن مطابقة منتجات هاينز للمواصفات القياسية

  • الصحة
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الرقابة الصناعية تعلن مطابقة منتجات هاينز للمواصفات القياسية الرقابة الصناعية تعلن مطابقة منتجات هاينز للمواصفات القياسية

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية  التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تقرير لها اليوم أرسلته لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل عن نتائج العينات التي تم سحبها من خطوط الانتاج التابعة لشركة القاهرة للصناعات الغذائية (هاينز) للتأكد من مدي سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

حيث أفاد التقرير أن منتجات شركة هاينز مطابقة للمواصفات القياسية وأن العملية الانتاجية لا تشوبها إية مخالفات سواء من حيث الالتزام بالمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وللحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأشار التقرير إلى تأكد مفتشي الصحة خلال الزيارة الأخيرة لمصنع هاينز إلتزام مسئولي المصنع بما جاء من ملاحظات في الزيارة السابقة لمصنع هاينز وكانت معظمها تتركز على كيفية التعامل مع مرتجعات المنتج النهائي من السوق وضرورة وضع اللاصق الخاص بتاريخ الانتاج على العبوات.

وكشف التقرير أيضاً أنه تم التأكد من وجود تحسن ملحوظ في طرق التخزين داخل المصنع من الناحية التنظيمية  مع توافر كافة الاشتراطات الصحية اللازمة.

وفي ذات السياق قال الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تحرص على متابعة مدى إلتزام المصانع وخاصة المصانع التي تقوم بإنتاج المواد الغذائية بتطبيق أعلي المعايير والمواصفات القياسية لتوفير منتجات صحية تتمتع بالآمان داخل السوق المصرية.

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