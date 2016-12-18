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بعد تحدي شاكيرا.. فيفي عبده مريضة جداً وتطلب دعاء جمهورها

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الأحد 18-12-2016 15:06

يقال إن النجمة الإستعراضية فيفي عبده من أكثر نجمات الفن إيماناً بالحسد، ويبدو أن لديها الحق، فبعض 48 ساعة فقط من نشرها لمقطع تحدي الفنانة العالمية شاكيرا بالرقص، أصيبت بوعكة صحية طارئة وصعبة، أجبرتها على طلب الدعاء من جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام.

فيفي طلبت الدعاء بطريقة بنات البلد فذكرت جمهورها بكل ما فعلته لإسعادهم ومنحهم الطاقة الإيجابية وطلبت بالمقابل أن يسعدوها بالدعاء لها قائلة: "دايماً بديكو طاقة ايجابية زي ما انتو متعودين مني بس انا محتاجة الطاقة الايجابية دي منكم دلوقتي عشان انا عيانة اوي. ادعولي صحتي تبقي كويسة بحبكم اوي خمسة مووواه".

المفارقة أن العديد من جمهور فيفي عبده بدولة تونس تمنوا لها الشفاء العاجل ومن بعدهم جاء جمهورها المصري ليتمنى لها الصحة والبهجة.

"سيدتي نت" تتمنى الشفاء العاجل للفنانة فيفي عبده من وعكتها الصحية الطارئة.

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سيدتي