هل انفصل مراد بوز عن آصلي إينفر بسبب هذه المغنية؟

بعد أيام على نشر وسائل إعلام تركية خبر وجود علاقة عاطفية بين مغني البوب الوسيم مراد بوز والمغنية هاديسا التي اختيرت مراراً من بين أجمل مائة امرأة تركية مثيرة، رغم ارتباط مراد بوز منذ ما يقارب العام بعلاقة حب قوية مع الممثلة آصلي إينفر، خرجت أخيراً هاديسا عن صمتها في حوار صحفي نفت فيه الخبر تماماً.

وأكدت هاديسا أن ما يجمعها بمراد بوز الصداقة فقط، وأضافت: أنا ومراد بوز وحبيبته آصلي إينفر أصدقاء مقربين جداً وأنا أحبهم كثيراً، وأحب حبهما الجميل لبعضهما البعض، ومراد بوز صديق مقرب لي ورفيق دربي الفني منذ سنوات، ولا أحب أن يتضرر صديقاي مراد وأصلي من نشر هذه الأخبار الكاذبة التي يستمتع أصحابها بكتابتها عنا.

وتابعت "لو كان لي حبيب لقالوا: مراد بوز يغار على هاديسا منه لأنه يحبها، يكفي أن تنشروا أخباراً كاذبة عنا".

ويتوقع المقربون من الثنائي مراد بوز وحبيبته آصلي إينفر أن تتوج علاقتهما رسمياً بالزواج في عام 2017 القادم.