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3 فنانين كويتيين ضمن الأكثر بحثاً في السعودية عام 2016.. من هم؟

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الأحد 18-12-2016 15:18

نال مسلسل "شباب البومب 5" من بطولة الفنان فيصل العيسى نجومية محرك البحث "جوجل" في لعام 2016 كأكثر مسلسل درامي تم البحث عنه هذا العام، وفي المركز الثاني حل المسلسل التركي "بنات الشمس"، والذي يدور في إطار الإثارة والغموض، وعرض على أكثر من محطة عربية، وفي المركز الثالث حل مسلسل "حال مناير" لسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، ورابعاً مسلسل "نوايا" للفنانة سعاد عبدالله.

وعلى صعيد الأغاني، حصدت الأغنية الشبابية "بربس" للفنان ماجد العيسى المركز الأول، وفي المركز الثاني جاء النجم ماجد المهندس في أغنية "تناديك"، وثالثاً شيلة "هب البراد" للمؤدي ماجد العليوي، وفي المركز الرابع شيلة "مرحبا مليون" لصوت يام، وخامساً الفنان والملحن الكويتي حمد القطان في أغنية "ما في أحد".

سيدة الشاشة الخليجية أكدت أن الجمهور السعودي جمهور متذوق للفن بكل ألوانه، وقالت: "سبق أن التقيت الجمهور السعودي في مهرجان الكوميديا في أبها، ولمست حبه للفن وشغفه بالمسرح والدراما، وبلا شك أسعدني أن يكون مسلسل "حال مناير" ضمن الأكثر بحثاً في السعودية".

وفي نفس السياق، ذكر الفنان فيصل العيسى لـ"سيِّدتي نت" أن الجمهور هو سر تتويج مسلسل "شباب البومب" بالألقاب والجوائز وحصد الأرقام، موضحاً أن عدد مشاهدات المسلسل بكافة أجزائه الخمسة وصل إلى 400 مليون على "اليوتيوب"، وهذا دليل النجاح، وبين العيسى أن المسلسل يخاطب الشباب بلغتهم، وهم وضعوا رهانهم عليه على حد وصفه.

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سيدتي

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