بالصور: داليا البحيري وجهت دعوة زفافها لأربعة فنانين فقط

نجح الفنان الشاب أحمد فريد في كسر حالة "حظر التصوير" داخل حفل الزفاف الثالث للنجمة داليا البحيري بعدما وجهت له الدعوة ضمن أربعة نجوم فقط منهم الفنانة نيللي كريم والممثلة حنان مطاوع والنجم الكوميدي هاني رمزي، ولكن الممثل الشاب التزم بضمان استمرار اسم العريس سراً.

الفنانة حنان مطاوع حاولت التقاط صورة تذكارية، ولكن القائمين على الحفل طلبوا منها التصوير خارج قاعة الزفاف بفندق الماريوت، ولكن الممثل الشاب أحمد فريد المقرب من داليا نجح في نشر أول صورة من داخل القاعة مع البحيري وزوجها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستقرام وعلق عليها قائلاً: "مش عارف انا عملت آيه بالظبط ، بس كالعاده أكيد كنت عامل مصيبه".

وبعدها نشر صورة أخرى وعلق عليها قائلاً: "الف الف الف مبروك لاختي وحبيبتي القمر الجميلة داليا البحيري وربنا يتمم بألف خير ويجمعكم علي الخير والسعاده وراحة البال ياديدي يا قلب أخوكي وسامعني سلام سمره وبعيون كاحيله".

يذكر أن حفل زفاف داليا البحيري أقيم بحضور الأصدقاء المقربين فقط وأفراد من العائلتين، ووجهت البحيري الدعوة للفنانة نيللى كريم والفنانة حنان مطاوع، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد فريد، باعتبارهم الأصدقاء المقربين. وكان من المقرر حضور حنان مفيد فوزي ولكنها اعتذرت بسبب ظروف تصوير برنامجها عسل أبيض.