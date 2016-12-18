حسن عسيري يعاقب مريم حسين بحذف مشاهدها من "البيت الكبير"

كشفت مصادر مؤكدة لـ"سيِّدتي" أن الفنان حسن عسيري قام بحذف مشاهد الممثلة مريم حسين وإزالة اسمها من "شارة" مسلسل "البيت الكبير" الذي أنتجه عسيري مؤخراً، ويتم عرضه على قناة "أم بي سي" خلال هذه الفترة، وذلك على خلفية تغريدات مسيئة من الممثلة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويأتي ذلك بحسب المصدر تضامناً من عسيري مع ردود فعل الشارع الذي شنّ حملة إلكترونية واسعة على الممثلة التي لم تقدم اعتذاراً صريحاً، الأمر الذي تسبب في إلغاء عدد من المنتجين تعاقداتهم معها.

وبحسب مصادر "سيِّدتي"، هذا القرار الجريء تزامن مع قرب عرض المسلسل على عدد من القنوات العربية بعد توصل منتج العمل لاتفاق مع هذه المحطات.

وكان عسيري قد أنتج مسلسل "البيت الكبير"، وتم عرضه على قناة "تي آر تي" التركية في رمضان الماضي، ويعرض الآن على قناة "أم بي سي"، وشارك فيه ممثلون من 7 دول، كما شارك في طاقمه الفني والتقني 120 شخصاً من السعودية وتركيا، ويعتبر أول نافذة درامية عربية تجاه الدراما التركية، وهو من تأليف السيناريست علاء حمزة، ويتناول قصة كوميدية تعكس التقارب بين الشعوب، وذلك في قالب مشوق ينطلق من رسالة فيديو ينشرها عبر "واتس أب" رجل تركي، ثم تنتشر هذه الرسالة في أنحاء الوطن العربي كالنار في الهشيم، وتصنع معها أحداثاً مثيرة، وشارك في العمل عدد من نجوم الدراما من الوطن العربي وتركيا، من بينهم: فيصل العمري، عبدالعزيز السكيرين، وديمة بياعة، ومن تركيا سردار المشهداني، أسماء صائب افندي، مصطفى ياباش، وهو من إخراج التركي خيال أصلان.