تعرفوا على النجوم الذين رزقوا بأطفال عام 2016

كان عام 2016 حافلاً بأخبار حمل النجوم والإنجاب، فقد رُزِق العديد من النجوم بطفل للمرّة الأولى، في حين أضاف بعضهم مولوداً جديداً على العائلة وكان أبرزهم النجم العالمي ميك جاغر الذي رُزَق بطفله الثامن.

وهذه لائحة بأسماء أهم النجوم الذين رزقوا بأطفال عام 2016:

Mick Jagger : في ديسمبر رُزِق النجم العالمي ميك جاغر بابنه الثامن بعد أن أنجبت حبيبته راقصة الباليه الأمريكية ميلاني هامريك Melanie Hamrick طفلها الأوّل منه.

Russell Brand: في نوفمبر رزق النجم راسل براند بطفل ليصبح بذلك أباً للمرة الأولى، بعدما أنجبت خطيبته كريستي غالاشر Laura Gallacher.

Kevin Jonas: في أكتوبر رزق النجم كيفن جوناس بمولودة جديدة من زوجته.

Danielle Jonas دانيل جوناس، وأطلق النجم وزوجته اسم فالانتينا انجلينا Valentina Angelina على الطفلة.

Alec Baldwin : في سبتمبر أنجبت هيلاريا بالدوين Hilaria Baldwin مولودها الثالث من زوجها النجم اليك بالدوين Alec Baldwin في نيويورك.

Ellie Kemper: في أغسطس أنجبت الممثلة الأمريكية ايلي كمبر طفلها الأول من زوجها الكاتب مايكل كومان Michael Koman.

Liv Tyler: في يوليو أنجبت النجمة الأمريكية ليف تايلر مولودتها الثالثة، وهي الثانية لها من خطيبها دايف غاردنر David Gardner.

Eddie Redmayne: في يونيو أنجبت هانا باجشو Hannah Bagshawe، زوجة النجم الإنجليزي الشهير أيدي ريدمان طفلة أطلقا عليها اسم ايرس ماري Iris Mary، ليصبح الأخير بذلك أباً للمرة الأولى.

Jena Malone: في يونيو أنجبت النجمة الأمريكية جينا مالون Jena Malone طفلها الأوّل من حبيبها إيثان ديلورينزو Ethan DeLorenzo.

Eddie Murphy : في مايو استقبل النجم العالمي الشهير إيدي ميرفي Eddie Murphy طفلاً تاسعاً أنجبته صديقته بيج بوتشر Paige Butcher.

Anne Hathaway : في أبريل أعلنت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي أنها رزقت بمولودها الأول من زوجها المنتج والممثل آدم شولمان Adam Schulman .

Shaffer Chimere Smith: في مارس رُزق المغني شافر تشيمر المعروف بـ اسم ني - يو NE-YO، وزوجته العارضة والممثلة كريستال ريناي Crystal Renay بطفلهما الأول..

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