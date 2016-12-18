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مصادر بالزراعة: زيارة السيسي لأوغندا لدعم العلاقات التجارية مع حوض النيل

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مصادر بالزراعة: زيارة السيسي لأوغندا لدعم العلاقات التجارية مع حوض النيل مصادر بالزراعة: زيارة السيسي لأوغندا لدعم العلاقات التجارية مع حوض النيل

>كتب عز النوبى

قالت مصادر بوزارة الزراعة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأوغندا تستهدف تعزيز التعاون الثنائى بين ودول حوض النيل الجنوبى، وخاصة أوغندا لما لها من ثقل سياسى فى دول حوض النيل، فضلا عن دورها فى تعزيز التعاون التجارى بين مصر وهذه الدول من خلال توقيع عددا من الاتفاقيات التى تضمن زيادة التجارة البينية بين مصر وهذه الدول، ومنها اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

 

وأكدت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم الإعداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين مصر وأوغندا، لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية، ضمن سياسات مصر نحو تكثيف التعاون مع دول حوض النيل، التى تشمل اتفاقية لتسهيل إجراءات استيراد اللحوم من اوغندا وفقا للقواعد التى أقرتها منظمتى الأغذية والزراعة "فاو"، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية  "OIE "، واتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

 

وأضافت المصادر، أن الرئيسين سيبحثان حل معوقات الاستثمار بين البلدين بما يحقق تدفق الاستثمارات المصرية فى أوغندا، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وخاصة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والنباتى لتلبية احتياجات السوق المصرية من المنتجات الأوغندية، وخاصة فى مجالات استيراد اللحوم، لزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق والحد من الانفلات الحالى فى الأسعار، من خلال التوجه نحو الشحن البحرى لشحنات من هذه اللحوم المجمدة إلى مصر توفيرا لتكاليف النقل.

 


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مصر 365

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